Для кого подорожает ОСАГО

​Цены полиса станут индивидуальными

Тарифный коридор по ОСАГО будет изменен. Такое решение принял Совет директоров Центробанка. Указание вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. Это должно произойти в 2019 году.

Вилка базового тарифа, согласно указанию ЦБ, для легковых автомобилей в собственности у физических лиц или индивидуальных предпринимателей, окажется расширена с 10% до 20% и вверх и вниз. Минимальная ставка, при этом, упадет с 3432 до 2746, а максимальная вырастет с 4118 до 4942 рублей.

У владельцев мотоциклов верхний порог снизится на 10,9%, а для машин юридических лиц — на 5,7%. В этом случае базовый тариф будет 694–1407 и 2058–2911 рублей соответственно. А вот для автомобилей такси он будет составлять от 4110 до 7399 рублей. Об этом пишет газета "Известия".

Кроме того, изменится расчет коэффициентов. Это, прежде всего, касается возраста-стажа (КВС). До этого его рассчитывали по четырем ступеням градации. Теперь их будет 58. Молодым и неопытным водителям в возрасте до 21 года и со стажем до двух лет будет присвоен наименьший коэффициент — 1,87, а автолюбители возрастом от 35 до 59 лет со стажем более пяти лет КВС получат коэффициент 0,96. Для тех, кто старше 59 лет и имеет большой опыт он будет равен 0,93.

Обоснованием новой методики расчета КВС является то, что уровень риска между категориями водителей "молодой" и "пожилой" отличается в 5,9 раза. Он разнится вдвое в первый год вождения автомобилистов каждой из групп, что говорит о том, что стаж не компенсируется возрастом. При этом, уровень риска между новичками и опытными водителями различается в 6,3 раза.