Подростка пырнули ножом в центре Москвы из-за девушки

На 17-летнего юношу напал ревнивый бывший

В столице поздно вечером 9 декабря на юного москвича напали трое подростков. ЧП произошло, когда молодой человек гулял с возлюбленной на улице Красная Пресня, передает агентство "Москва".

К парочке подошли трое подростков, один из них был в белой маске. Он представился бывшим возлюбленным девушки. "Я хочу твоей крови", - заявил нападавший и ударил юношу ножом.

Пострадавший получил порез большого пальца на руке. Жизни юноши ничто не угрожает.