ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подростка пырнули ножом в центре Москвы из-за девушки

10:39
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

На 17-летнего юношу напал ревнивый бывший

В столице поздно вечером 9 декабря на юного москвича напали трое подростков. ЧП произошло, когда молодой человек гулял с возлюбленной на улице Красная Пресня, передает агентство "Москва".

К парочке подошли трое подростков, один из них был в белой маске. Он представился бывшим возлюбленным девушки. "Я хочу твоей крови", - заявил нападавший и ударил юношу ножом.

Пострадавший получил порез большого пальца на руке. Жизни юноши ничто не угрожает.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.