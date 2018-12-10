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Смотрите в 22:30 спецрепортаж "Траектория силы"

12:12
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия, обогнав Великобританию. Лидером остаются США. Такие данные опубликовал Стокгольмский институт исследования проблем мира. В 2017 году Россия заключила военные контракты на почти 38 миллиардов долларов. А вот какие отечественные ракеты вызывают особое опасение у генералов в НАТО? Смотрите в понедельник, 10 декабря, в 22:30 мск на телеканале "ТВ Центр" специальный репортаж Петра Любимова "Траектория силы".

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