Смотрите в 22:30 спецрепортаж "Траектория силы"

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия, обогнав Великобританию. Лидером остаются США. Такие данные опубликовал Стокгольмский институт исследования проблем мира. В 2017 году Россия заключила военные контракты на почти 38 миллиардов долларов. А вот какие отечественные ракеты вызывают особое опасение у генералов в НАТО? Смотрите в понедельник, 10 декабря, в 22:30 мск на телеканале "ТВ Центр" специальный репортаж Петра Любимова "Траектория силы".