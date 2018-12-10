Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Максима Дубинина

Благотворительный фонд совместно с нашим телеканалом собирают средства на операцию для мальчика с редким генетическим заболеванием

Телеканал "ТВ Центр" совместно с благотворительным фондом "Подари жизнь" собирают средства на лечение Максима Дубинина из Ачинска. У него редкое генетическое заболевание. Спасти мальчика может пересадка костного мозга. Донора уже подобрали через международный банк данных. Но за услуги иностранных специалистов нужно заплатить около двух миллионов рублей.

Максим по больничным коридорам идет с видом маленького профессора. Серьезный, собранный, в руках - планшет. Сегодня палата - новая. А задача - старая. Сделать уроки.

- Вот ментальная математика.

- Математика?

- Только ментальная.

Он очень любит считать, играть и рисовать. Да, руки не как у всех. Аплазия первых пальцев. Но Максим быстро справляется с любым заданием.

- Хочешь, чайку нарисуем?

- Давайте.

Оказалось, с чайками у Максима проблема - он их никогда не видел. Нигде, кроме клиник, не бывал. Справился быстро. И полетели птицы над морем - одна за другой.

"Он родился сразу не такой, как все. И с года уже начались операции. Потом диагнозы - один за одним посыпались", - рассказала мама Максима Олеся Дубинина.

Пять лет назад врачи выявили у мальчика анемию Фанкони. Редкое генетическое заболевание, когда хромосомы становятся хрупкими и легко ранимыми. Нестабильность ДНК приводит к страшным последствиям. Из-за этого у Максима и врожденный порок сердца, и лучевая косорукость.

"Мне поставят капельницу - сюда, на правую руку. Укол. На мне будут рисовать в пятницу - здесь вот", – показал Максим Дубинин.

На очередной осмотр мальчик идет уверенно. Видит, сколько здесь еще пациентов, так что доктора задерживать не будет. Моментально выполняет всё, о чем просят. Ни одного вопроса, ни одного лишнего телодвижения.

Об анемии Фанкони мальчик не знает. Но чувствует - случилось что-то серьезное. На самом деле ему срочно нужна помощь. Болезнь уничтожает клетки крови. Единственное, что его может сейчас спасти, пересадка костного мозга.

"Сейчас стало понятно, что анализы крови стали снижаться. И дальше ждать уже нечего. Нужно срочно решать вопрос о трансплантации", - заявил заведующий дневным стационаром НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Пшонкин.

Мама отвлекает Максима, как может, а сама думает о доноре. Родственного найти не удалось, в российских базах тоже никто не подошел. Нашли в европейских. Но на его обследование, забор стволовых клеток и доставку их сюда, в Москву, нужны деньги. Причем очень большие. Дома, в крошечном Ачинске, за них сильно переживают, но помочь не могут.

"Мы сюда прилетели. А папа на Камчатку улетел", - сказал мальчик.

Папа у Максима - крановщик. Ради здоровья сына готов работать где угодно. Но срочно найти 1 миллион 900 тысяч рублей ему негде. Семья в отчаянии. А Максим, пользуясь случаем, решился на личную просьбу. Удивительный ребенок. Он через телеэкран решил передать привет. Тем, кто за него переживает.

"Привет, мои друзья! Я обязательно вылечусь и обязательно к вам приеду", - пообещал Максим.

Помочь мальчику просто. Достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162. И мальчик выполнит своё обещание. Благодаря добрым людям, которые подарят ему жизнь.

Ольга Стрельцова, Андрей Булычев, "ТВ Центр".