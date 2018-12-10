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Арестованная финдиректор Huawei пользовалась семью паспортами

12:23
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Мэн Ваньчжоу за последние 11 лет имела в общей сложности семь паспортов Китая и Гонконга

Раздираемый внутренними проблемами Вашингтон ухитряется подливать масла в огонь и на международной арене. Спровоцированный США скандал вокруг телекоммуникационного гиганта Huawei только набирает обороты, отмечает "ТВ Центр".

Из-за задержания в Ванкувере финансового директора компании Мэн Ваньчжоу Китай отменил запланированные переговоры с торговой делегацией из Канады. Пекин выражает решительный протест в связи с этой ситуацией и требует немедленного освобождения своей гражданки.

Представление сделано также США, которые, собственно, и добиваются экстрадиции китаянки. Топ-менеджера подозревают в якобы нарушении американских санкций в отношении Ирана. Однако всё больше экспертов сейчас сходятся во мнении, что происходящее - лишь очередной яркий пример того, как Вашингтон использует политические инструменты в качестве оружия в развязанной им же торговой войне.

Как пишет газета StandardМэн Ваньчжоу пользовалась семью паспортами Китая и Гонконга в течение 11 лет.

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