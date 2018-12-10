У брошенных в Китае российских туристов закончилилсь визы и деньги

Туристы не могут вылететь в Россию из-за финансовых споров авиаперевозчика с туроператором

Ростуризм в понедельник проведёт экстренное совещание по ситуации с туроператором "Жемчужная река". Почти 400 клиентов фирмы с прошлой недели не могут вылететь из китайского Хайнаня из-за финансовых споров компании с авиаперевозчиком. При этом туристы оказались, буквально, брошены в аэропорту. У многих закончились визы.

На китайском курорте сейчас находятся по меньшей мере полторы тысячи клиентов туроператора "Жемчужная река". Уфа, Самара, Хабаровск, Челябинск. Отпуск туристов из Казани закончился 9 декабря, однако вернуться домой они не могут.

- Всего 367 туристов из Казани ждут вылета из Хайкоу. Настроение у всех упадническое, потому что людям нужно на работу. Многих ждут дети дома, у всех запланированы были отпуска, полная неопределенность. Совершенно уже не остается ни денег, ни сил, ни настроения.

Туристов пока разместили в отелях и кормят завтраками. Речь не только о гостиничном питании. Обратный вылет обещают со дня на день, но пока затянувшийся отпуск продолжается, передает "ТВ Центр".

- Средств для существования у нас практически не осталось. Нет средств ни на проживание, ни на питание. Информация о дате вылета как таковая на сегодняшний день отсутствует. Мы остались брошенными наедине со своей проблемой.

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила все вылеты на Хайнань и обратно. Официальная причина - долги туроператора. 7 декабря перевозчик не получил очередной платеж.

"Мы заблаговременно оповестили Росавиацию, Минтранс и Ростуризм и саму "Жемчужную реку", что приостанавливаем полеты. 7 декабря к 20 часам никакого ответа не последовало, и авиакомпания приняла решение о приостановке этих рейсов", - заявил первый заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" Владимир Панфилов.

У туристов официальной информации нет. Организация "Турпомощь" вмешаться не может. Потому что компания "Жемчужная река" себя банкротом не объявляла.

- Ходят слухи, что туроператор завтра объявит себя банкротом! В некоторых отелях на информационных стендах так и написали "Покупайте билеты сами". Я вот пыталась вылететь сама! Въезд на остров был по групповой визе, значит и выезд должен быть групповым, а иначе огромный штраф и муторная процедура депортации!

Туристы, действительно, въехали в страну по групповой визе - фактически списку. А значит и Китай должны покинуть по этому же документу. В свою очередь, в руководстве фирмы, которая представляет компанию "Жемчужная река" на российском рынке, пояснили - долгов перед перевозчиком нет. Виной всему поломка самолета "ИрАэро", который совершил вынужденную посадку во Владивостоке. Это уже второе происшествие с бортом авиакомпании за месяц. Туроператор делает вывод, что "ИрАэро" просто не может исполнить свои обязательства. Перевозчик эти обвинения отвергает. Самолеты готовы вылететь хоть сегодня. Между туроператором и перевозчиком сложная система договоров. Не исключено, что деньги могли просто не дойти до адресата. А страдают люди, оплатившие полный пакет.

В Ростуризме пройдет экстренное совещание, однако свою официальную позицию ведомство уже изложило. "По имеющейся у Ростуризма информации, у всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае, имеются выписанные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты", - заявили в ведомстве.

"На чартерные рейсы билеты не продаются. Билеты авиакомпания не продавала и доводы Ростуризма о том, что мы обязаны вывозить, несостоятельны", - ответил первый заместитель гендиректора "ИрАэро" Владимир Панфилов.

С туристами связались российские дипломаты и оказывают всю необходимую помощь. Самолёт в Казань может вылететь уже в понедельник. Решение об этом руководство авиакомпании "ИрАэро" примет до вечера.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".