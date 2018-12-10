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Скрипаль: Юлию похитили и удерживают на военной базе

11:23
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Тайна местонахождения отравленной россиянки до сих пор не раскрыта

"Невинная молодая" Юлия Скрипаль нужна Великобритании для обострения отношений с Россией, уверена ее двоюродная сестра Виктория. По ее словам, она не может связаться с ней с 24 июля.

Племянница отравленного в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля считает, что его дочь прячут на засекреченном объекте. Виктория Скрипаль напомнила, что в последний раз, когда они разговаривали, Юлия отметила, что может свободно пользоваться телефоном и хочет вернуться на родину, где у нее есть недвижимость и имущество.

"Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира", - подчеркнула Виктория Скрипаль.

Она добавила, что Юлия и Сергей Скрипали могут находиться на территории химической лаборатории Портон-Даун. Военное сооружение расположено в нескольких километрах от Солсбери, пишет газета "Известия".

Она вновь допустила, что Лондон мог сам инсценировать отравление ее родственников с помощью боевого нервно-паралитического вещества. Юлия Скрипаль может быть нужна британской стороне для того, чтобы манипулировать общественным мнением и заявлять об "опасности России".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти заявили, что их отравили российские спецслужбы нервно-паралитическим газом "Новичок". Позднее Скрипалей выписали из больницы. Однако информации об их состоянии и о том, где они находятся до сих пор нет.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Сергея Скрипаля, вполне возможно, уже нет в живых. Она добавила, что его после инцидента в Солсбери никто не видел, а Юлия Скрипаль появилась только один раз на экране.

23 мая в интернете появилось видео, сделанное Юлией Скрипаль. Она рассказала о планах вернуться в Россию и поблагодарила врачей, спасших жизнь ей и ее отцу.

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