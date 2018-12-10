Киев: Киркоров воюет на Донбассе

Украинский шоумен поведал о российских бойцах культурного фронта

Бойцы ВСУ проиграли под Иловайском и Дебальцево в Донбассе из-за действий российских артистов. Так считает украинский телеведущий и шоумен Антон Мухарский.

Артист отметил, что Москва якобы считает, что от языка, на котором говорят артисты, зависит принадлежность государств. По его словам, артист для России - "передовой боец культурного фронта".

"Танки приходят уже потом. Потому что сначала территорию зачищает невинный Киркоров и певица Валерия, потом Газманов и группа “Любэ”, и только тогда приходит Гиркин с автоматом и говорит “это наша земля, тут русские песни поют”", - подчеркнул Мухарский в журнале "Украинская неделя ".

Поражения украинских сил под Иловайском и Дебальцево он назвал звеньями одной цепи. При этом, Мухарский признал, что "в ограниченном сознании обычного русифицированного мищука" смертельная для граждан Украины связь между Киркоровым и Дебальцевом выстраивается сложно, "но она есть", сообщает "ПолитНавигатор".

4 декабря на Украине заявили, что будут наказывать телеканалы, которые покажут новогодние концерты с участием российских артистов из тех, что попали в "черный список". До этого директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что Владимир Высоцкый, Виктор Цой и Алла Пугачева являются опасными щупальцами русского мира". Он внес их в список угроз для современной Украины.

Антон Мухарский ранее прославился своими русофобскими выходками. В 2006 году он создал кантри-группу "Кони-айленд". Шоумен является автором песен явно антироссийского содержания. В 2015 году артист стал советником министра культуры Украины Вячеслава Кириленко.