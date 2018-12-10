ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

13-летняя москвичка обвинила иностранца в попытке изнасилования

12:00
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Девочка чудом сбежала

Ребенок о произошедшем сообщил в полицию. По словам девочки, у станции метро "Китай-город" она познакомилась с 30-летним мужчиной. Юная москвичка согласилась поехать домой к новому приятелю. Там мужчина и попытался изнасиловать девочку, пишет агентство "Москва".

У подростка диагностированы кровоподтеки на руках и ногах. Кроме того, медики установили, что девочка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ребенка разыскивал отец, так как девочка в конце ноября ушла из дома.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.