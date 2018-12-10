13-летняя москвичка обвинила иностранца в попытке изнасилования

Девочка чудом сбежала

Ребенок о произошедшем сообщил в полицию. По словам девочки, у станции метро "Китай-город" она познакомилась с 30-летним мужчиной. Юная москвичка согласилась поехать домой к новому приятелю. Там мужчина и попытался изнасиловать девочку, пишет агентство "Москва".

У подростка диагностированы кровоподтеки на руках и ногах. Кроме того, медики установили, что девочка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ребенка разыскивал отец, так как девочка в конце ноября ушла из дома.