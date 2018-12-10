"Пусть этот ад закончится": Мамаева показала видео с мужем и любовницей

Супруга футболиста не понимает, стоит ли биться за спасение брака

В Сети появилась видеозапись, на которой футболист "Краснодара" Павел Мамаев предстал в компании девушки, которую супруга игрока Алана назвала любовницей мужа. Запись сделана в той самой кофейне, в которой произошла драка Мамаева, еще одного футболиста Александра Кокорина и их товарищей с начальником департамента Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным.

На видео запечатлено, как девушка и футболист целуются прямо сидя за столом. В один момент брюнетка ложится к нему головой на колени. Запись была показана в эфире телеканала НТВ.

Сама Алана рассказала, что любовницу мужа зовут Александра Фомина. Она приехала из Литвы. Ей 27 лет, у нее есть дочь и свой магазин цветов. Кроме того, Мамаева отметила, что девушка является проституткой и работает в борделе, пишет "Дни.Ру".

Супруга Мамаева рассказала, также, что была готова его простить и начать все заново, когда он "поменяется и все осознает". Однако в итоге фотомодель поняла, что он любит другую девушку.

"Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мной?" – подчеркнула Мамаева.

Между тем, в Instagram Алана Мамаева оставила пост несколько другого содержания. В частности, они поблагодарила всех за поддержку.

"Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился", - написала Мамаева.

Один из пользователей спросил Мамаеву, как она будет относиться к Павлу, если он станет небогатым, и со "средним заработком по России". На это фотомодель ответила, что Павел является ее мужем, и он ей всегда будет нужен. А вместе с ним они "поднимутся с нуля".

Об изменах своего мужа Алана Мамаева узнала недавно. В ходе прямого эфира в Instagram она рассказала, что Павел сам признался ей в неверности. Также Алана отметила, именно из-за любовницы начался конфликт с водителем в Москве 8 октября. Также она рассказала о еще одной любовнице Павла, которую, вероятно, зовут Екатерина.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 февраля. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". В октябре они и их приятели избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. После этого они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.