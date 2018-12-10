В Финляндии проявили интерес к опыту московской системы образования

Проекты столичной системы образования могут применить в финских школах

Посетившая Москву делегация из департамента образования Хельсинки во главе с руководителем ведомства Лиисой Похьелайнен заинтересовалась проектами, которые были разработаны и реализованы в школах Москвы. Об этом сообщает ТВЦ.ru.

Представители системы образования Финляндии побывали в московской школе №1560 на уроках в медицинском и инженерном классах. Интерес финских коллег вызвал проект "Московская электронная школа", рассказал руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

Похьелайнен сообщила, что некоторые из идей, работающих в системе образования Москвы, хотелось бы применить в школах Финляндии.

Финская делегация отметила, что особенно привлекательными оказались технологичные решения, применяемые для анализа данных. Похьелайнен пригласила с ответным визитом в Хельсинки Исаака Калину для продолжения сотрудничества.