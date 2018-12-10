Загитова пожаловалась на Медведеву

​Фигуристки не общаются друг с другом

Российская фигуристка Алина Загитова раскрыла свои отношения с соотечественницей и коллегой Евгенией Медведевой. По ее словам, они не говорили много друг с другом до отъезда Медведевой в Канаду.

"В первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор, как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу", - подчеркнула Загитова.

По ее словам, сейчас спортсменки вообще не общаются, передает агентство "Р-Спорт". Также она отметила, что ничего не должна говорить о Евгении после Олимпиады в Пхенчхане.

"А что я должна говорить? Мы уже с ней всё выяснили на Олимпиаде. Там мы сказали друг другу теплые слова", - отметила 16-летняя фигуристка.

В мае 2018 года Евгения Медведева прекратила свое сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. После этого она начала тренировки у канадского специалиста Брайана Орсера. При этом, она продолжает представлять Россию на соревнованиях. Как отметила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, произошедшее сыграло на руку Загитовой. По ее словам, Тутберидзе из-за Медведевой не стала бы заниматься с Загитовой.

На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане Евгения Медведева стала обладательницей двух серебряных наград. Ее соперница Алина Загитова взяла золото в женском одиночном катании.

Бестемьянова прокомментировала и эту ситуацию, отметив, что на Играх-2018 должна была побеждать Медведева, а не ее младшая коллега по сборной. По ее словам, Евгении "мало поставили GOE" (оценка за качество исполнения элемента). Она добавила, что "наша команда должна была за это бороться, но ее сдали".