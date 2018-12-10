В Австралии умер самый накачанный кенгуру

В Австралии в возрасте 12 лет умер самый известный в Сети — благодаря своему росту и мускулатуре — кенгуру по кличке Роджер, сообщил директор заповедника The Kangaroo Sanctuary Alice Springs, где жило животное.

В приют для диких животных кенгуру попал после того, как директор учреждения вытащил его из сумки матери, сбитой автомобилем, пишет Газета.Ru. Рост взрослого Роджера составлял около двух метров, он весил 89 килограмм. У кенгуру было 12 жен.

"С прискорбием сообщаю, что Роджер умер от старости. Он прожил замечательную долгую жизнь и был любим миллионами людей во всем мире. Мы всегда будем по тебе скучать, Роджер", - говорится в сообщении.

Популярность к животному пришла в 2015 году, когда в интернете появились фотографии Роджера, смявшего лапами металлический контейнер.