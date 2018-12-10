ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал связь России с "желтыми жилетами"

13:24
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

В Кремле заявили, что обвинения в причастности Москвы к французским протестам являются клеветой

В Кремле ответили на обвинения в причастности России к протестам во Франции. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные утверждения являются клеветой.
Голосование. На Западе поверят, что за "жёлтыми жилетами" стоит Россия?

По его словам, Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Франции, и любых других стран. Песков подчеркнул, что Москва придает очень большое значение развитию отношений с Парижем, пишет Газета.ru.

Ранее СМИ обвинили Россию в якобы причастности России к акциям протестов "желтых жилетов" в Париже. Власти Франции заявили, что проверят эту информацию.

Акции протеста начались в стране 17 ноября. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами. В минувшую субботу на улицы французских городов вышли порядка 80 тысяч человек.

Читайте также:
Главное сегодня
Участники акции протеста движения автомобилистов "желтые жилеты" в районе Триумфальной арки в Париже
Участники акции протеста движения автомобилистов "желтые жилеты" в районе Триумфальной арки в Париже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.