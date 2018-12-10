Песков прокомментировал связь России с "желтыми жилетами"

В Кремле заявили, что обвинения в причастности Москвы к французским протестам являются клеветой

В Кремле ответили на обвинения в причастности России к протестам во Франции. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные утверждения являются клеветой.

По его словам, Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Франции, и любых других стран. Песков подчеркнул, что Москва придает очень большое значение развитию отношений с Парижем, пишет Газета.ru.

Ранее СМИ обвинили Россию в якобы причастности России к акциям протестов "желтых жилетов" в Париже. Власти Франции заявили, что проверят эту информацию.

Акции протеста начались в стране 17 ноября. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами. В минувшую субботу на улицы французских городов вышли порядка 80 тысяч человек.