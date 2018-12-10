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Украинские военные уличили Порошенко во лжи

13:57
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

​Солдаты бегут со службы, а президент говорит о небывалом уровне патриотизма

Жители Украины, не желая попадать под осенний призыв, массово бегут за границу. Как рассказал чиновник украинского Минобороны, недобор по призыву в некоторых областях на западе страны составляет 80%.

"Осенний призыв по существу сорван. В Минобороны об этом стараются не говорить, это негатив и огромный минус всей структуре. Призывники просто скрываются", - заявил он.

По его словам, большинство призывников уезжает на заработки за границу, или в другие города Украины сразу после окончания школы, ПТУ или ВУЗа. Когда начинается призыв, и приходят повестки в семьи, оказывается, что родители не видели своего ребенка уже несколько лет, сообщает "ПолитНавигатор".

По его словам, также происходит миграция призывников из сел в города, где они снимают квартиры. Из-за этого найти их бывает очень трудно. При этом, если уклонистов пытается найти полиция, то это приводит к скандалам.

Таким образом, утверждения президента Украины о небывалом уровне патриотизма среди военнослужащих, которые он написал в своем Facebook, расходятся с реальностью.

"В 2014 году мы и близко не имели такого уровня патриотизма в ВСУ. Это произошло благодаря нашим усилиям для развития армии", - отметил Порошенко.

Кроме того, 9 декабря президент Украины уверял, что с введением военного положения в военкоматы Львовщины и всей Галчины выстроились очереди из ветеранов так называемого АТО.

Ранее Порошенко начал активно инспектировать воинские части и произносить там духоподъемные речи. Кроме того, после инцидента в Керченском проливе, когда погранслужба ФСБ задержала три украинских катера, незаконно попытавшиеся прорваться к Азовскому морю, президент Украины ввел в ряде регионов страны военное положение.

Также, на Украине началась охота на призывников, уклоняющихся от военной службы. Их отлавливают прямо на улице.

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