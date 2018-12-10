В Москве почтили память павших под Плевной воинов

В столице в понедельник вспоминали героев русско-турецкой войны

Память воинов, погибших в боях за Плевну, почтили в Москве, передает "ТВ Центр". 141 год назад наши войска под руководством генерала Михаила Скобелева одержали победу в одном из решающих сражений Русско-турецкой войны.

Штурм завершился пленением 43-тысячной турецкой армии. Противник отступил, потеряв около шести тысяч солдат. С нашей стороны в сражении погибли 1700 человек. В понедельник среди участников памятной церемонии были посол Болгарии, сотрудники российского МИД и Министерства обороны, депутаты Госдумы.