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В Москве почтили память павших под Плевной воинов

14:59
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

В столице в понедельник вспоминали героев русско-турецкой войны

Память воинов, погибших в боях за Плевну, почтили в Москве, передает "ТВ Центр". 141 год назад наши войска под руководством генерала Михаила Скобелева одержали победу в одном из решающих сражений Русско-турецкой войны.

Штурм завершился пленением 43-тысячной турецкой армии. Противник отступил, потеряв около шести тысяч солдат. С нашей стороны в сражении погибли 1700 человек. В понедельник среди участников памятной церемонии были посол Болгарии, сотрудники российского МИД и Министерства обороны, депутаты Госдумы.

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