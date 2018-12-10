Cписок жизненно важных лекарств перевалил за семь сотен

Власти расширили список жизненно важных лекарств и утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Дмитрий Медведев в понедельник сообщил о расширении списка жизненно важных лекарств, которые закупаются государством. Теперь в перечне 735 препаратов, передает "ТВ Центр". Эта норма вошла в новую программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Еще одно нововведение - пациентам с онкологическими заболеваниями, которым назначена компьютерная томография, исследование должно быть проведено не позднее чем через две недели.

"Программа государственных гарантий устанавливает перечень видов, форм и условий бесплатной медицинской помощи. Мы каждый год эту систему совершенствуем. В этом году предусмотрели целый ряд новых положений на федеральном уровне. Ну, и внесены изменения в целях реализации национального проекта здравоохранение", - заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.