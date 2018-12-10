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Жуткая авария с машиной скорой помощи на МКАД попала на видео

15:03
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

В результате опасных маневров водителя такси пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в понедельник утром на МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе в результате аварии с участием машины скорой помощи.

Как видно на регистраторе одной из машин, которая ехала следом, такси опасно маневрирует и врезается в машину медиков, из-за чего та влетает в отбойник и переворачивается, сообщает "ТВ Центр".

Обе машины получили повреждения. Пострадавшие с различными травами доставлены в больницу. Что стало причиной ДТП, ещё предстоит установить.

"Ну, ехал, ехал, произошел удар в левую сторону. Кинуло меня на отбойник разделительный, вот и перевернулся. Вот в меня врезался человек. А он ничего не говорит, он обвиняет меня во всем, что я в него врезался", - рассказал водитель машины скорой помощи Михаил Попов.

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ДТП на МКАД
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ДТП на МКАД
ДТП на МКАД
ДТП на МКАД
ДТП на МКАД
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