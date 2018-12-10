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Москвич забил до смерти сковородкой собутыльника

15:58
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Двое мужчин поссорились во время застолья

В одной из столичных квартир найдено тело мужчины с пробитой головой. ЧП произошло в ночь на 10 декабря в доме по адресу: 1-я Фрунзенская ул.

На месте убийства задержан 49-летний мужчина, сообщает агентство "Москва". В ходе допроса он признался, что поссорился с приятелем во время застолья и несколько раз ударил его по голове металлической сковородкой. При этом в квартире также находилась жена подозреваемого.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В мае СМИ сообщали об инциденте в столичном районе Бибирево. Там в продуктовом магазине продавец набросился на покупателя и ударил его сковородкой по голове.

 

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