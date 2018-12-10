В Москве показали театральный скандал iPhuck по роману Пелевина

В столице прошли премьерные показы спектакля iPhuck в постановке Константина Богомолова

Башня "Меркурий" в "Москва-Сити" превратилась в огромную театральную площадку. Там, прямо в лофте на четвертом этаже идут премьерные показы спектакля iPhuck по нашумевшему роману Виктора Пелевина. Поставил, разумеется, Константин Богомолов – ну, кто ещё из современных режиссёров способен на такую экстравагантность. На создание нужного эффекта работает всё.

В каком еще театре до начала спектакля или в антракте зрители гуляют прямо по сцене среди декораций? А здесь это именно так, потому что нет ни сцены как таковой, ни зрительного зала – всё перетекает одно в другое, стирая границы между жизнью и искусством. Буквально через несколько минут прямо здесь появятся главные герои (см. видео).

У каждого зрителя - свой спектакль. Три игровых зоны - актёры переходят по кругу, показываясь то на экране, то вживую. Целый этаж в башне "Меркурий" в "Москва-Сити" обустроили специально всего для 20 показов постановки в жанре site specific, передает "ТВ Центр". Холод, бетон, пустота, виртуальное вместо реального – возможно, именно такова эстетика будущего?

"Я не могу сделать видно всем хорошо - я могу сделать всем одинаково плохо. Это выход, соединение с концепцией романа Пелевина, который говорит, что в будущем наступит эра новой неискренности, есть разобщенность, абсолютная субъективность", - пояснила главный художник спектакля iPhuck Лариса Ломакина.

В роли декораций – картинная галерея. Это символ искусства гипса по Пелевину - шедевры, рожденные через боль и переживание художника. Останется ли в культуре место творчеству? Ведь, как говорится в романе, "искусство перестало быть магией – сегодня это предварительный сговор". Трагедия iPhuck в постановке Константина Богомолова – это игра, манипуляция, театральный скандал с изрядной долей иронии, нецензурной лексики и предельно откровенных сцен и тем.

"Мы начали его делать как спектакль про будущее, потом как антиутопию, потом спектакль про любовь - сегодня я думаю, что спектакль про литературу и кино и про то, что в начале и конце будет слово, и это важно для меня, потому что в последние годы я перехожу от театра более визуального к театру вербальному", - заявил режиссер Константин Богомолов.

Компьютерный алгоритм Порфирий Петрович - никто, ничто и нигде. Искусствовед Маруха Чо, которая существует среди технологий, а не людей, и влюбляется в тот самый алгоритм. Кто из них более робот, а кто человек, и остались ли еще человеческие эмоции и живое общение? Сами актёры Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов не встречаются, ведя диалог из разных сценических пространств.

"Мы должны чувствовать друг друга больше, чем видеть - это новый опыт, но не совсем, и очень интересно, как достигать партнера, главное смыслово, на расстоянии, чтобы это понятно, внятно и чувственно долетало - это самое сложное", - сказала заслуженная артистка России, актриса Дарья Мороз.

Конец цивилизации или начало новой, обман или беспощадное зеркало современности? iPhuck не заставит испытать просветление и культурный восторг, но, скорее всего, подтолкнёт к размышлениям и вызовет совсем иные эмоции.

Полина Кастрицкая, Арсений Кобяков, Анатолий Талыкин. "ТВ Центр".