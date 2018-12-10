Трясущуюся над Brexit Терезу Мэй жестоко высмеяли

Из британского премьера сделали Голлума

В Сети появился видеоролик с пародией на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Ее изобразил в комичном виде известный актер Энди Серкис. При этом он вспомнил о временах, когда снимался в кинотрилогии "Властелин колец".

Перед зрителями Мэй предстала в типичной для себя одежде и с такой же прической, но говорила и вела себя как персонаж из знаменитой саги Джона Толкина - Голлума. В фильмах Питера Джексона, снятых по книгам, этот персонаж, страдавший раздвоением личности, часто делал мучительный выбор: совершить хороший, или плохой поступок.

В представленном видеоролике Мэй-Голлум также долго рассуждает со своим альтер-эго о необходимости Brexit, пишет "МИР24". После этого существо, одетое и выглядящее как британский премьер берет в руки соглашение вместо кольца. Голосом Голлума оно произносит вместо знаменитой фразы "моя прелесть": "Мой Brexit".

На видеоролике Мэй говорит о выходе Британии из ЕС как о прелести и своей собственности, которую народ хочет отнять путем проведения референдума. В конце видео становится понятно, что сам актер Энди Серкис таким способом выразил свою позицию по происходящим событиям. В ролике отмечается необходимость проведения повторного голосования по Brexit.

Ранее все страны Евросоюза утвердили соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. Однако у Лондона все еще есть право отозвать свое уведомление о выходе из ЕС. Как сообщил в понедельник Daily Express, в Великобритании уже готовят второй референдум по Brexit.

Проект соглашения о Brexit был обнародован 14 ноября. Соглашение охватывает все главные пункты, такие, как: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления.