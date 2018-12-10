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Истощенная голодом Савченко бьется в конвульсиях

15:24
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

По словам сестры, Надежда Савченко угасает на глазах

Состояние Надежды Савченко резко ухудшилось из-за сухой голодовки, которую она объявила всего пять дней назад. По словам ее сестры Веры, депутат Верховной Рады выглядит очень плохо.

Вера Савченко призналась, что никогда не видела свою сестру в таком состоянии, пишет Газета.ru.

"Когда человек так внезапно переходит на сухой голод, он угасает на глазах. Лицо неживого цвета. И чернеют руки от сгущенной крови в сосудах. Ночью судороги. Почки болят. Глаза светятся еще жизнью", - заявила она.

Надежда Савченко подозревается в подготовке терактов и государственного переворота, а также в организации покушения на Петра Порошенко. Она была задержана в марте и с тех пор находится в СИЗО. Пятого декабря Савченко пожаловалась на давление следователей и объявила о сухой голодовке.

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