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Самый дорогой американский истребитель признали непригодным

14:30
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

На этот раз проблемы возникли в программном обеспечении F35

Американский F-35 не готов пройти основной этап боевых испытаний. Истребитель, создание которого обошлось США в 1,5 триллиона долларов, не соответствует обязательным критериям для их начала. 

Как пишет The National Interest со ссылкой на письмо директора по тестированию Пентагона, испытания не начнутся до тех пор, пока специалисты не обновят версии программного обеспечения F-35. 

Во время предыдущего этапа возникли проблемы с пушкой самолета – пилоты не могли попадать в наземные цели. Ожидается, что следующая версия ПО устранит недостатки, а также добавит новые возможности самолета, такие как стратегическая атака, авиационный перехват и контрнаступление. 

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик ВМС США в небе над Японией врезался в самолет-заправщик. Оба самолета рухнули в районе префектуры Коти.

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