Российский хоккеист умер в раздевалке после матча

У игрока остались жена и дочь

Трагедия произошла во время матча Ночной хоккейной лиги в Перми. Прямо на ледовой площадке спорткомплекса "Победа" стало плохо 44-летнему хоккеисту-любителю гайвинских "Ястребов" Алексею Захарову. Он сам ушел в раздевалку, где скончался. Это произошло 8 декабря.

Хоккеист почувствовал себя плохо перед третьим периодом матча с ПКС. Он вышел на лед, но играть уже не смог. Дойдя до раздевалки, Алексей частично разделся и прилег на скамейку. Игроки и тренеры попытались помочь партнеру по команде, но были бессильны.

В итоге они вызвал скорую помощь. Алексея увезла бригада реанимации. Согласно предварительным данным, у него случился инсульт. Врачи больше часа боролись за его жизнь, но спасти его уже не смогли, передает "Комсомольская правда в Перми".

Как рассказал младший брат погибшего Сергей Захаров, проблем со здоровьем у Алексея не было. Он не пил и не курил, работал в почтовой службе. Его семья только недавно решила жилищные проблемы, получив двухкомнатную квартиру.

Церемония прощания с игроком состоится 11 декабря. У Алексея Захарова остались жена и 16-летняя дочь.