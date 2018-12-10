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Полет на Марс медленно убьет космонавтов

15:22
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Радиация при полете к Марсу отнимет у космонавта несколько лет жизни

Первым космонавтам, которые полетят на Марс, грозит серьезный ущерб для здоровья. Об этом предупредили ученые на Конференции по космической биологии и медицине. По словам, исследователей из-за вредной космической радиации срок жизни космонавтов сократится на 2,5 года.

Рассчитано, что продолжительность межпланетного полета составит примерно два года. При этом суммарная величина радиационного риска после путешествия к Красной планете и предварительных орбитальных полетов будет равняться 12%, передает ТАСС.

Как писал ТВЦ.ru, ученые уже давно задумываются о "побеге" с Земли из-за возможных глобальных катастроф. Однако прежде чем запустить пилотируемую миссию к Марсу, необходимо решить сразу несколько непростых задач – низкую скорость, малую вместимость и отсутствие эффективной защиты от радиации.

Сейчас на Красной планете находится космический зонд InSight. Марсоход уже прислал первые кадры. На Марсе он будет работать около 730 дней.

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