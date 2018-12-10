Российских алкоголиков лишили привычных "фунфыриков"

Целая эпоха употребления "фунфыриков" уходит в прошлое

Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление, согласно которому теперь запрещено продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкогольной продукции.

Таким образом, для многих алкоголиков употребление суррогатов типа "Боярышника" станет бессмысленно – раньше подобные "фунфырики" пользовались спросом из-за своей низкой стоимости. По словам Медведева, постановление "выбьет экономическую основу из подобного рода торговли".

"Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений", – приводит слова премьер-министра ТАСС.

В конце 2016 года из-за массового отравления концентратом "Боярышник" в Иркутской области погибли более 60 человек. После этого президент Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в России.