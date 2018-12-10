ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российских алкоголиков лишили привычных "фунфыриков"

15:50
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Целая эпоха употребления "фунфыриков" уходит в прошлое

Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление, согласно которому теперь запрещено продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкогольной продукции.

Таким образом, для многих алкоголиков употребление суррогатов типа "Боярышника" станет бессмысленно – раньше подобные "фунфырики" пользовались спросом из-за своей низкой стоимости. По словам Медведева, постановление "выбьет экономическую основу из подобного рода торговли".

"Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений", – приводит слова премьер-министра ТАСС.

В конце 2016 года из-за массового отравления концентратом "Боярышник" в Иркутской области погибли более 60 человек. После этого президент Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в России.

Читайте также:
Главное сегодня
Лосьон с экстрактом боярышника
Лосьон с экстрактом боярышника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.