Мэй после издевательств отменила голосование по Brexit

Премьер испугалась крупного поражения

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отказаться от идеи проведения решающего голосования по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. Его должны были провести в Палате общин британского парламента вечером, 11 декабря, но теперь оно будет перенесено.

Как отметил источник в правительстве, Мэй приняла такое решение в связи с тем, что испугалась крупного поражения. Местные наблюдатели отметили, что крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии и поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии резко выступили против положений сделки по Brexit.

В итоге Мэй утром 10 декабря пришлось собрать экстренное селекторное совещание британского кабмина, сообщает ТАСС. Именно на нем должна была решиться судьба грядущего голосования. Официальный представитель премьера пока не подтвердила информацию о переносе, но BBC и газета Financial Times уже получили подтверждение информации об отмене мероприятия.

Ранее в Сети появился видеоролик, высмеивающий Мэй. Ее спародировал актер Энди Серкис, известный, в частности, по роли Голлума в кинотрилогии "Властелин колец". Он изобразил премьера в стиле этого персонажа. Причем, выглядел он именно как Мэй.

В видеоролике существо долго обсуждает со своим альтер-эго плюсы и минусы Brexit. В конце видео становится понятно, что сам Серкис таким способом выразил свою позицию по происходящим событиям.

В ноябре все страны Евросоюза утвердили соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Решающее голосование по принятию проекта Brexit должно было пройти в парламенте.

В соглашении, в частности, прописано, что на время переходного периода с 30 марта 2019 года по 31 декабря 2020-го не будет прекращаться свободное передвижение граждан ЕС и Великобритании в его нынешнем виде.