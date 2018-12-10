ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кейт Миддлтон оставили без квартиры

15:48
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Апартаменты, в которых герцогиня жила до свадьбы с принцем Уильямом, оценили в 2,5 млн долларов

Родители Кейт Миддлтон решили продать апартаменты в Лондоне почти за 2,5 млн долларов, в которых до свадьбы с герцогом Уильямом жила герцогиня вместе со своей младшей сестрой Пиппой.

Квартира расположена в престижном лондонском районе Челси, пишет Daily Mail. В ней три спальни, оформленные в нейтральной цветовой палитре. В апартаментах стоит традиционная мебель, они декорированы восточными коврами. Кухня и ванная отделаны черным и золотистым мрамором.

Официальных комментариев о продаже жилья от семьи Кейт не последовало.

Главное сегодня
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.