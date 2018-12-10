Кейт Миддлтон оставили без квартиры

Апартаменты, в которых герцогиня жила до свадьбы с принцем Уильямом, оценили в 2,5 млн долларов

Родители Кейт Миддлтон решили продать апартаменты в Лондоне почти за 2,5 млн долларов, в которых до свадьбы с герцогом Уильямом жила герцогиня вместе со своей младшей сестрой Пиппой.

Квартира расположена в престижном лондонском районе Челси, пишет Daily Mail. В ней три спальни, оформленные в нейтральной цветовой палитре. В апартаментах стоит традиционная мебель, они декорированы восточными коврами. Кухня и ванная отделаны черным и золотистым мрамором.

Официальных комментариев о продаже жилья от семьи Кейт не последовало.