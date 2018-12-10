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Киев засекретил провокацию в Керченском проливе

15:51
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Украинские власти не будут обнародовать приказ о том, почему их суда оказались в Керченском проливе 25 ноября.

Минобороны Украины засекретило документ, содержащий маршрут следования украинских кораблей, сообщили "Украинские новости", ссылаясь на официальный ответ Минобороны.

В ответе отмечается, что данные сведения отнесены к государственной тайне в сфере обороны страны. Ответ подписан командующим Военно-морскими силами Украины адмиралом Игорем Воронченко. 

25 ноября три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в Керченский пролив и направлялись в сторону Крымского моста. После отказа выполнить требования российских пограничников они были задержаны.

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