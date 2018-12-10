Порошенко разорвал дружбу с Россией

Документ вступит в действие меньше чем через полгода

Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной официально будет прекращено 1 апреля 2019 года. Соответствующий документ подписал украинский лидер Петр Порошенко.

Документ был одобрен большинством депутатов Верховной Рады 6 декабря. В МИД России с иронией восприняли то, что закон начнет действовать именно 1 апреля (День смеха или дурака – прим. ред.). Официальный представитель ведомства отметила, что таким образом киевские власти наполнили праздник конкретным содержанием.

Договор о дружбе России и Украины был подписан в 1997 году, он автоматически продлевался каждые десять лет. Отношения между Москвой и Киевом обострились после инцидента в Керченском проливе, где украинские моряки устроили провокацию.