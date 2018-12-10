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Нобелевскую премию мира дали за борьбу с изнасилованиями

17:25
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

В этом году награды удостоены гинеколог из Конго и правозащитница, пережившая сексуальное рабство

В Осло вручили Нобелевскую премию. В этом году ее удостоились врач-гинеколог Дени Муквеге из Демократической республики Конго и иракская правозащитница Надя Мурад.

Как заявила председатель Нобелевского комитета, премия присуждена им за усилия против использования сексуального насилия как оружия в вооруженных конфликтах. Берит Райсс-Андерсен подчеркнула, что насилие как оружие войны неприемлемо, и виновные должны быть наказаны, пишет ТАСС.

Муквеге посвятил свою жизнь помощи жертвам сексуального насилия в Конго, отметили в комитете. Мурад же была свидетелем этих преступлений и проявила мужество, рассказав о своих страдания.

24-летняя Надя Мурад пережила сексуальное рабство в запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство", став одной из 3 тысяч езидок, пострадавших от насилия террористов. В 2014 году она смогла сбежать.

Если мы не хотим повторения насилия и захвата женщин в рабство, мы должны призвать к ответу тех, кто использовал сексуальное насилие в качестве оружия для совершения преступлений против женщин и девочек", - заявила она со сцены, получая награду.

Дени Муквеге известен тем, что что работает с женщинами, пострадавшими от сексуального насилия в Демократической республике Конго. В 2012 году на него было совершено покушение.

 

 

 

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