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Лавров рассказал о "беспределе" в Евросоюзе

17:35
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Правозащитники и журналисты сталкиваются с преследованиями и арестами, рассказал глава МИД России

Во многих странах по-прежнему продолжаются притеснения русскоязычного населения. Об этом заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров. Министр призвал обратить внимание на "продолжающийся беспредел в Евросоюзе".

"Правозащитники и журналисты сталкиваются с различными ограничениями, преследованиями, даже арестами. Глубокое беспокойство вызывает дискриминационная компания в отношении российских СМИ", - сказал Лавров.

По его словам, в западных странах придерживаются двойных стандартов там, где это касается прав человека. "Там, где это политически выгодно, просто закрывают глаза на грубейшие нарушения", - заявил министр.

Лавров также рассказал, что на Украине русофобия приняла беспрецедентные масштабы и, по сути, стала частью госполитики, передает ТАСС. По мнению главы МИД России, репрессивными методами власти пытаются выкорчевать русское самосознание у украинцев.

7 декабря по итогам ежегодного министерского заседания государств-участниц ОБСЕ в Милане Лавров заявил, что в России обеспокоены ростом напряженности и нездоровой атмосферой, которая сложилась в международных отношениях. По словам министра, страны Запада все реже используют термин "международное право", а голословные обвинения в адрес Москвы стали нормой.

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