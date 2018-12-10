Участник громкого секс-скандала баллотируется в президенты Украины

Политтехнолога Владимира Петрова подозревают в организации громкого секс-скандала

Известный украинский политтехнолог Владимир Петров, который является подозреваемым в организации громкого секс-скандала, заявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах на Украине.

По его словам, его решение – вынужденное. "Я не ставлю перед собой никаких целей и задач, кроме как называть конченных конченными. С позиции журналиста, автора программы, мне не дают этого делать, заставляют молчать. Объясню: есть ряд кандидатов в президенты, которые, узнав или даже заподозрив о моем участии в выборах, устроили истерику", - сказал политтехнолог в интервью изданию "Страна.ua".

Петров замешан в скандальной секс-истории, которая возникла вокруг мужа замглавы Госбюро расследований Ольги Варченко. По данным следствия, он заставлял студентку Наталью Бурейко вступить с ним в интимную связь. По обвинению в "черном пиаре" Петров помещен под домашний арест.