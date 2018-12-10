Спутавшийся с Бузовой Петросян потерял связь с реальностью

Юморист и певица вместе появятся на экранах в новогоднюю ночь

Широкий общественный резонанс вызвала совместная фотография юмориста Евгения Петросяна и певицы Ольги Бузовой. Две знаменитости снялись в "Голубом огоньке" на федеральном канале, чем немало разозлили россиян.

"Евгений Ваганович уже, как мне кажется, пожалел о том, что выложил фото с Ольгой Бузовой у себя в соцсетях. Его подписчики оказались явно без чувства юмора. По крайней мере исходя из нашего с ним диалога под постом складывается впечатление, что он своих подписчиков рассматривал ранее в несколько розовом цвете, а теперь вдруг открыл для себя как много вокруг злых людей, в особенности женщин", - отметил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян в беседе с ТВЦ.ru.

По его мнению, сей факт лишь подтверждает, насколько сильно Петросян и другие артисты оторваны от реалий и просто не понимают, где они живут, и кто их окружает. "И еще о Бузовой: удивительный феномен, так много людей любит и ненавидит ее. Она не оставляет никого равнодушным, у людей не получается ее игнорировать. Имидж одинокой глупенькой брошенки работает на нее просто шикарно. Ну а тот факт, что она уже в "Голубом огоньке" говорит о том, что эта новогодняя передача окончательно деградировала. С чем я ее и поздравляю", - заключил спикер.

Отметим, что подписчикам юмориста сильно не понравилось, что именно Бузову взяли в "Голубой огонёк", ведь она является ведущей скандального шоу. "Зачем такое неуважение к телезрителям, чтобы заполнять канал таким мусором, как Бузова!" -возмутился народ.

Петросян же благородно вступился за коллегу и резко ответил хейтерам. "Переключайтесь на другой канал", "Я рад, что Вы отписались!" "К сожалению, уважение – это незнакомое слово для большинства невеж и грубиянов, которые сюда попали (мне кажется, по ошибке)", – хладнокровно отбил все атаки артист.

Какая именно роль у Бузовой в "Голубом огоньке", пока неизвестно. Однако на высказывание одной из подписчиц, что Елена Воробей лучше ведет передачи, нежели Ольга, Петросян усомнился: "А с чего Вы решили, что мы ведущие?".