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Путину доложили о рекордной добыче платины

19:51
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Президент обсудил добычу цветных и драгоценных металлов с главой "Норникеля"

"Норникель" в ближайшие пять лет вложит в развитие производства более 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным глава компании  Владимир Потанин. 

По его словам, если раньше "Норникель" старался удерживать производство на достигнутом уровне, то сейчас переходит к стратегии его роста. Компания является одним из крупнейших в мире производителей цветных и драгоценных металлов — таких, как никель, медь, золото, серебро, селен.

В этом году на внутренний и внешний рынки были поставлены рекордные объемы палладия и платины. Владимир Потанин отметил, что средняя зарплата в компании  - одна из самых высоких в отрасли и составляет 90 с лишним тысяч рублей. Президент поинтересовался, как решаются экологические проблемы, передает "ТВ Центр"

"К 2023 году эти проблемы будут решены за счёт того, что 75% всех выбросов серы, которые мы сейчас осуществляем, прекратим осуществлять. Она будет вся собрана, и будем производить серную кислоту из этой серы, нейтрализовывать её по отечественным технологиям и хранить в безопасном режиме", - сообщил Потанин.

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