ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о важности европейского бизнеса для Москвы

19:48
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Европейский бизнес является для Москвы очень важным партнёром

В понедельник мэр Москвы провёл встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса. Предпринимателям Сергей Собянин рассказал, о том, как власти столицы развивают мегаполис, чтобы сделать город комфортным для жителей и удобным для бизнеса, передает "ТВ Центр".

Мэр рассказал, что несмотря на экономический кризис, в столице продолжилось строительство метро и транспортной сети, открылось МЦК. Прошли масштабные реконструкции в школах и медицинских учреждениях. Сергей Собянин отметил, что сейчас на каждый вложенный рубль в городскую инфраструктуру столица  получает по три - четыре рубля частных инвестиций.

Благоустройство парков и зон отдыха окупается за счёт привлечения туристов всего за один год. И конечно, городские власти, не забывают про предпринимателей. Активную помощь город оказывает в развитии технопарков и поддерживает инновационные предприятия. Резидентам предоставляют налоговые льготы и выделяют субсидии на развитие бизнеса. Также Москва пытается избавиться и от бюрократических барьеров, активно привлекая в столицу  зарубежных предпринимателей.

"Европейский бизнес для нас является очень важным партнёром, несмотря на обилие разного рода непонимания, санкций и так далее. Должен сказать, что крупнее партнёра у Москвы нет и, я думаю,  что не будет. Бизнес идёт своей дорогой и в последние годы мы видим не уменьшение, а увеличение товарооборота, активности бизнеса", - отметил Собянин.

Новости по теме
Сергей Собянин на встрече с европейскими бизнесменами
Сергей Собянин на встрече с европейскими бизнесменами
Сергей Собянин на встрече с европейскими бизнесменами
Сергей Собянин на встрече с европейскими бизнесменами
Сергей Собянин на встрече с европейскими бизнесменами
Сергей Собянин на встрече с европейскими бизнесменами
Сергей Собянин на встрече с европейскими бизнесменами
Сергей Собянин на встрече с европейскими бизнесменами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.