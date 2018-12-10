Собянин рассказал о важности европейского бизнеса для Москвы

Европейский бизнес является для Москвы очень важным партнёром

В понедельник мэр Москвы провёл встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса. Предпринимателям Сергей Собянин рассказал, о том, как власти столицы развивают мегаполис, чтобы сделать город комфортным для жителей и удобным для бизнеса, передает "ТВ Центр".

Мэр рассказал, что несмотря на экономический кризис, в столице продолжилось строительство метро и транспортной сети, открылось МЦК. Прошли масштабные реконструкции в школах и медицинских учреждениях. Сергей Собянин отметил, что сейчас на каждый вложенный рубль в городскую инфраструктуру столица получает по три - четыре рубля частных инвестиций.

Благоустройство парков и зон отдыха окупается за счёт привлечения туристов всего за один год. И конечно, городские власти, не забывают про предпринимателей. Активную помощь город оказывает в развитии технопарков и поддерживает инновационные предприятия. Резидентам предоставляют налоговые льготы и выделяют субсидии на развитие бизнеса. Также Москва пытается избавиться и от бюрократических барьеров, активно привлекая в столицу зарубежных предпринимателей.

"Европейский бизнес для нас является очень важным партнёром, несмотря на обилие разного рода непонимания, санкций и так далее. Должен сказать, что крупнее партнёра у Москвы нет и, я думаю, что не будет. Бизнес идёт своей дорогой и в последние годы мы видим не уменьшение, а увеличение товарооборота, активности бизнеса", - отметил Собянин.