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Пашинян: Армения не хочет в НАТО

22:01
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

И.о. премьера Армении Никол Пашинян рассказал о планах страны по поводу НАТО

Армения состоит в ОДКБ и не стремится в НАТО. Это одно из первых заявлений исполняющего обязанности главы правительства Армении Никола Пашиняна после прошедших в стране парламентских выборов, передает "ТВ Центр".

Пашинян также отметил, что Ереван намерен поддерживать партнёрские отношения с Москвой и Брюсселем. В воскресенье в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Согласно итоговым данным, блок Никола Пашиняна "Мой шаг" одержал победу, набрав почти 70 с половиной процентов голосов. Это рекордный результат: за всю историю выборов в Национальное собрание ни одна партия не одерживала столь убедительной победы.

Всего в парламент прошли три партии. Кроме Блока Пашиняна, это партия "Процветающая Армения" - чуть больше 8 процентов, и "партия "Светлая Армения" - чуть больше 6 процентов. Бывшая правящая партия республиканцев не смогла преодолеть 5-процентный барьер. Теперь Блок Пашиняна будет формировать правительство Армении.

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