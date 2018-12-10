С острова Хайнань начали вывозить российских туристов

На острове находятся 1,5 тысячи клиентов рухнувшего туроператора "Жемчужная река"

Партнер туроператора "Жемчужная река" - авиакомпания "ИрАэро" согласилась за счет собственных средств доставить людей домой. Первый рейс в Казань планируется осуществить уже утром. Остальных туристов вернут в Россию до 14 декабря. Всего заложниками финансовых проблем туроператора стали порядка полутора тысяч человек.

На солнечный китайский остров Хайнань жительница Екатеринбурга с мужем должны были вылететь еще днем 7 декабря из аэропорта Челябинска. Рейс сначала перенесли на утро следующего дня, пассажиров отправили в гостиницу, а потом вылет и вовсе отменили. На руках у Оксаны Шевченко — не самая дешевая путевка на двоих за 54 тысячи рублей и штамп об отмене авиарейса. В московском офисе "Жемчужной реки" менеджеры просто бросают трубки. Оксана, которая до последнего все-таки надеялась улететь, и даже багаж пока не распаковывала, за ситуацией вокруг туроператора следит по теленовостям. И теперь уже не знает, плакать ли, что вовсе не улетела, или радоваться, что не оказалась в заложниках несостоятельной туркомпании за границей.

"Сейчас, естественно, у меня вопрос к представителям "Жемчужной реки" о возврате денег, потому что понятно уже, что ни о какой поездке никто не будет говорить. Естественно, отпуск испорчен. Собираемся ехать к нашему турагенту, через которого брали турпутевки. Конечно, будем требовать. Может быть, даже до судебного разбирательства дойдет", - говорит она.

Предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Калинин так же дальше аэропорта Челябинска не улетел. Мужчина собирался вывезти на отдых в Китай большую компанию из семерых человек. Своих близких, подругу семьи, родителей, которые впервые летели за границу всей семьей. У мамы накануне был День рождения, который она должна была праздновать на курорте.

"Я бы хотел обратиться к топ-менеджерам компании. Я сам предприниматель и для меня предпринимательство и бизнес — это, прежде всего, клиент. Мы, как клиенты, проголосовали рублем за этого туроператора и авиакомпанию. И я бы хотел попросить, чтобы не забывали, прежде всего, о нас, а вашу внутреннюю кухню все-таки решили и решили ее в пользу клиента", - призывает он.

Проблемы у клиентов турфирмы "Жемчужная река", специализирующейся на турах в Китай, начались 7 декабря. С вечера пятницы авиакомпания "ИрАэро" приостановила программу полетов в города Хайкоу и Санья. Причина - долги туроператора и систематические нарушения графика платежей. Хотя в "Жемчужной реке" до последнего задолженность отрицали и источником проблем назвали поломку самолета перевозчика.

На китайском курорте сейчас находятся около полутора тысяч туристов. Первыми в официальном списке пострадавших оказались почти 400 путешественников из Казани. Их отпуск закончился 9 декабря, но улететь домой они не смогли.

"Настроения у всех упаднические, потому что людям нужно на работу. Многих ждут дома дети и у всех были запланированы отпуска и полная неопределенность. Совершенно уже не остается ни денег, ни сил, ни настроения", - жалуются туристы.

Даже те, у кого деньги еще остались, самостоятельно вылететь из Китая не могут. Въезжали по групповой визе. Соответственно, покинуть пределы страны могут только так же группой. Иначе - штраф до 50 тысяч рублей. Ситуация пока вне сферы компетенции организации "Турпомощь". "Жемчужная река" банкротом пока себя не объявляла. На помощь российским туристам пришли наши дипломаты. У них на контроле ситуация с обеспечением застрявших путешественников местами в отелях.

"ИрАвиа" вывозить людей поначалу отказывалась, несмотря на указания Ростуризма о том, что раз у туристов есть на руках обратные билеты, то авиаперезвочик просто обязан выполнить свои обязательства. И неважно, оплачены они турфирмой или нет. Да и рейсы вроде как были регулярные, а потому должны состояться при любых условиях.

Когда стало понятно, что проблема будет нарастать как снежный ком по мере того, как у все большего количества россиян китайские каникулы будут подходить к концу, в Минтрансе созвали экстренное совещание. Оно было закрытым от прессы. Поэтому, какие аргументы убедили "ИрАвиа" все-таки исполнить свои обязательства перед пассажирами, осталось неизвестным. Но перезвочик все-таки согласился доставить всех россиян на родину, подчеркивая, что делает это за свой счет.

Представитель авиакомпании порекомендовал россиянам, у которых срок отдыха еще не истек, все равно занимать места на ближайших рейсах. Везти туристов из России в Китай согласно купленным путевкам "ИрАвиа" не будет. Несостоявшимся отпускникам придется, видимо, занимать очередь за компенсациями. Обмелевшая "Жемчужная река" застрахована всего на 20 миллионов рублей. Так что на полное возмещение потерь пострадавшим клиентам рассчитывать, видимо, не придется.

Лилия Акиньшина, Матвей Шестаков, Игорь Константинов, "ТВ Центр".