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Протесты "желтых жилетов" обвалили экономику Франции

19:55
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Волна протестных акций, прокатившаяся по Франции, привела к серьезным убыткам

Разбитые витрины, исписанные граффити стены - даже сейчас несложно представить, с какой яростью громили в субботу кафе неподалеку от вокзала Сен-Лазар. На восстановление  уйдет как минимум месяц. Для малого бизнеса - это катастрофа.

А таких случаев после субботних погромов тысячи. Рестораны, банки, памятники. Даже те, кто не пострадал от рук вандалов, считают убытки. Недели перед Рождеством - время активного шопинга. Но парижане и туристы просто не рисковали выходить на улицу. Не то что ходить по магазинам. Ущерб от протестов,   что длятся 4 недели, уже превысил миллиард евро. Министерство экономики прогнозирует падение уровня ВВП. И это еще не конец.

Что будет делать Макрон? Главный вопрос дня. Утром понедельника президент  собрал экстренное совещание с правительством и профсоюзами. Власть вроде бы готова пойти на встречу "желтым жилетам". Но будет ли этих шагов достаточно?

В соцсетях распространяют список требований протестующих:  помимо снижения  налогов, построить  доступное жилье, остановить поток мигрантов в страну и даже выйти из НАТО. Так долго копившееся во французском обществе недовольство, судя по всему, достигло критической массы. 

В прессе все чаще появляются сравнения с событиями мая 1968 года. Студенческие волнения тогда привели к отставке Шарля Де Голля и смене политического курса.  В марте 68-го - за  несколько месяцев до критических событий – Le Monde писала:  Франции скучно. В декабре 2018-го заголовки  противоположные: Франции не скучно. Франции надоело.

Тут и общеевропейская экономическая политика, что бьет по самым бедным. И бездействие властей в период президентства Олланда. И не оправдавшиеся после избрания Макрона надежды на перемены.  

Ответственность западная пресса пытается переложить на чужие плечи. Точнее, на пресловутую "руку" Кремля. Британская газета Times раздувает скандал.

"Как только в прошлом месяце начались беспорядки, группа из примерно 200 отслеживаемых учетных записей делала около 1600 твитов и ретвитов в день. Большая часть учетных записей, по-видимому, является так называемыми "марионетками", которыми якобы управляют жители западных стран", - пишет издание.

Кто именно управляет, британским журналистам неизвестно. Но логика простая: США ведь, пусть и бездоказательно, обвиняли Москву в кибервмешательстве в выборы? А Лондон пытался переложить ответственность за "Брекзит"?  Вот и тут все "элементарно".

Bloomberg идет еще дальше. Взяв за доказательства причастности России данные   "Союза  в защиту демократии", который финансирует Немецкий Фонд Маршалла. Организация, созданная при поддержке США, для противодействия политике СССР, а потом и России. Но об этом в материале Bloomberg, конечно, ни слова.

"Понятное дело, что кому-то на Западе, и мы даже знаем кому, выгодно обвинить Россию во всех смертных грехах, тут и дела Скрипалей, и референдум в Каталонии и везде Россия вмешалась, и везде она помешала, и везде она протянула страшную и длинную руку", - рассуждает эксперт Игорь Пшеничников.

Впрочем, французские власти от обвинений воздерживаются. Министр иностранных дел Франции накануне лишь подтвердил факт такого расследования.

Журналист: Есть ли у вас информация о возможном вмешательстве России во внутреннюю политику Франции?

Ив Ле Дриан: Послушайте, я знаю эти слухи. Сейчас идет расследование Генерального секретариата по бороне и национальной безопасности. Лучше дождаться его результатов. Я не буду обвинять кого-либо без доказательств. 

Эту осторожность понять можно. Как бы ни была заманчива попытка переложить вину за свои просчеты на других, "желтых жилетов" это вряд ли успокоит. Скорее, наоборот. А ситуация и так на грани. Вся страна ждет от Эммануэля Макрона  решительных действий.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция, Париж.

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Протесты "желтых жилетов" в Париже
Протесты "желтых жилетов" в Париже
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Полиция Франции разгоняет участников беспорядков
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