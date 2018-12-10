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Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока

18:57
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Новой столицей Дальневосточного федерального округа может стать Владивосток

Владимир Путин поддержал идею перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. С таким предложением к президенту обратился врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко

В письме Кожемяко отмечается, что Владивосток на протяжении всей своей истории был центром Дальнего Востока, а Приморский край является лидером экономического развития всего региона. Чиновник уверен, что перенос столицы даст импульс экономическим и социальным преобразованиям, а также крупнейшим инвестиционным проектам.

По данным газеты "Коммерсантъ", Владимир Путин поддержал идею, оставив резолюцию "Согласен" на письме Кожемяко.

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