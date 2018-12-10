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Генконсула Саудовской Аравии назвали соучастником убийства Хашогги

19:27
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Саудовская Аравия отказывается экстрадировать подозреваемых по делу Хашогги

Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле – соучастник громкого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил глава управления по связям с общественностью администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

По его словам, в Анкаре также разочарованы нежеланием Эр-Рияда выдать людей, причастных к смерти журналиста, отмечает агентство "Анадолу".

Джамаль Хашогги пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Власти королевства сначала утверждали, что журналист самостоятельно покинул здание консульства, однако позже признали, что он был убит.

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Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
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