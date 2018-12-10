После нее украинская армия начнет полномасштабное наступление на ДНР

Украина готовится к полномасштабному наступлению в Донбассе на мариупольском направлении. По данным властей Донецкой народной республики, атака должна начаться 14 декабря.

Как сообщил замначальника Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин, у линии соприкосновения сосредоточена ударная группировка из 12 тысяч украинских силовиков и 90 единиц военной техники, в том числе танков и реактивных систем залпового огня.

По данным разведки, наступление начнется с провокации украинских военных на металлургическом комбинате им. Ильича в Мариуполе. Там находятся значительные запасы химикатов, в том числе аммиака. Зона заражения составит до 15 километров, в нее попадет часть Мариуполя. Ответственность за теракт Петр Порошенко возложит на ДНР, приводит заявление Басурина Донецкое агентство новостей.

После артиллерийской подготовки части украинской армии перейдут в наступление от села Гранитое-Широкино, и уже 15 декабря намерены выйти в границе ДНР.

На этот день Петр Порошенко анонсировал заседание объединительного собора украинских церквей. На нем, как ожидается, будет объявлено о создании "новой церкви" на Украине, утвержден устав и избран предстоятель.