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Собянин объяснил рост цен на парковку

22:15
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Мэр Москвы рассказал, что повышение цен на парковку не является доходом столицы

В понедельник Сергей Собянин  встретился с членами Ассоциации европейского бизнеса. Предпринимателям мэр Москвы рассказал, о том как  развивается мегаполис. В частности, он отметил масштабные реконструкции в школах и медицинских учреждениях, благоустройство улиц и парков. А также сообщил о помощи города  в развитии технопарков и поддержке инновационных предприятий.

Деловое рукопожатие - без лишнего официоза. В зале - почти 400 представителей иностранного бизнеса. Они ждут прямого диалога с мэром столицы. Встреча в таком формате проходит впервые за 20 лет.

О том, каков в столице инвестиционный климат, эти предприниматели знают не понаслышке. В Ассоциацию европейского бизнеса входит более 500 компаний. Многие присутствуют на отечественном рынке десятилетиями. Это промышленные гиганты и небольшие компании. Они тут работают и живут, а значит интересуются не только бизнес-процессами, но бытовым комфортом российской столицы.

"Увеличение платы за парковку не является для нас источником доходов. Она является регулятором количество машин, которые приезжают в центр города. И количество парковочных мест частично должно быть свободным. Когда количество парковочных мест заполнено больше 80 процентов — во всем мире есть один рецепт, они увеличивают цену парковочного места, чтобы часть парковочных мест была свободна", - отметил Собянин.

Разговор об инфраструктуре - ключевая тема встречи. Москва не просто обновляет внешний вид, но и зарабатывает, приглашая к сотрудничеству. В городе продолжается масштабная реконструкция школ и медучреждений. Идет строительство метро и транспортной инфраструктуры. К слову сказать, столичная подземка уже в ближайшем будущем сравняется по протяженности с метрополитеном Нью-Йорка. При этом даже работа по благоустройству парков и зон отдыха окупается кратным увеличением туристического потока.

Отдельное внимание - инновационному сектору, в том числе с участием иностранного капитала. Система московских технопарков - это более 50 тысяч рабочих мест. Город помогает субсидиями на развитие бизнеса и предоставляет налоговые льготы, снижающие финансовую нагрузку на четверть. По мнению мэра, столица сейчас обладает устойчивым экономическим фундаментом и переживет любые кризисы.

По словам мэра, с 2010 года рост инвестиций в основной капитал процентов в Москве превысил 70 процентов. При этом городские власти продолжат заниматься развитием инфраструктуры. Привлекая все новых инвесторов, в том числе зарубежных.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

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