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Украинские священники попали в чистилище

21:51
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Сайт "Миротворец" начал вносить в свою базу данные священников, которые приняли участие во флешмобе в поддержку церкви

На Украине набирает силу флешмоб в поддержку священников канонической украинской православной церкви. С такой инициативой выступил протоиерей Ровенской епархии  Василий Начев после того, как сотрудники СБУ провели обыски в храмах и домах священников и стали вызывать их на допросы.

Инициативу поддержали многочисленные пользователи Facebook, передает "ТВ Центр". Священнослужители и верующие из разных регионов Украины публикуют в Сети посты с с надписью "Поддерживаю УПЦ  - готов к вызовам в СБУ".

Поддержавшие флешмоб священники уже попали в базу данных скандального сайта "Миротворец".

В ноябре Служба безопасности Украины начала вызывать священников канонической Украинской православной церкви для неких бесед, в ходе которых сотрудники спецслужбы пытаются запугать архиереев и принудить их к участию в так называемом "объединительном соборе " - официальном слиянии националистических религиозных сект в "единую поместную православную украинскую церковь".
 

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Флешмоб священников в поддержку Украинской православной церкви
Флешмоб священников в поддержку Украинской православной церкви
Флешмоб священников в поддержку Украинской православной церкви
Флешмоб священников в поддержку Украинской православной церкви
Флешмоб священников в поддержку Украинской православной церкви
Флешмоб священников в поддержку Украинской православной церкви
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