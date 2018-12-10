Украинские священники попали в чистилище

Сайт "Миротворец" начал вносить в свою базу данные священников, которые приняли участие во флешмобе в поддержку церкви

На Украине набирает силу флешмоб в поддержку священников канонической украинской православной церкви. С такой инициативой выступил протоиерей Ровенской епархии Василий Начев после того, как сотрудники СБУ провели обыски в храмах и домах священников и стали вызывать их на допросы.

Инициативу поддержали многочисленные пользователи Facebook, передает "ТВ Центр". Священнослужители и верующие из разных регионов Украины публикуют в Сети посты с с надписью "Поддерживаю УПЦ - готов к вызовам в СБУ".

Поддержавшие флешмоб священники уже попали в базу данных скандального сайта "Миротворец".

В ноябре Служба безопасности Украины начала вызывать священников канонической Украинской православной церкви для неких бесед, в ходе которых сотрудники спецслужбы пытаются запугать архиереев и принудить их к участию в так называемом "объединительном соборе " - официальном слиянии националистических религиозных сект в "единую поместную православную украинскую церковь".

