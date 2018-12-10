Бутина готова признать вину

Бутина готова заключить сделку со следствием и отказаться от заявления о своей невиновности

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в незаконной работе на российские власти, может пойти на сделку со следствием. Слушания, как ожидается, пройдут уже до конца этой недели.

Как отмечает ТАСС, эта сделка может обозначать признание вины Бутиной по одному или нескольким пунктам обвинения.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне в июле. Ее обвиняют в том, что она в качестве агента вела деятельность в пользу иностранного государства, не будучи зарегистрированной при Минюсте США.