Российские ракетоносцы преодолели 10 тысяч километров

Полет проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-160, военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", а также дальнемагистральный самолет Ил-62 прилетели в Венесуэлу. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

В ведомстве указали, что в ходе полета летчики ВКС преодолели более десяти тысяч километров. Все международные правила использования воздушного пространства были соблюдены, передает ТАСС.

В октябре сообщалось, что два истребителя дежурных сил британских ВВС вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии в связи с полетом российских Ту-160, выполнявших полет над Норвежским морем в юго-западном направлении.