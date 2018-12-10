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Российские ракетоносцы преодолели 10 тысяч километров

20:44
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Полет проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-160, военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", а также дальнемагистральный самолет Ил-62 прилетели в Венесуэлу. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

В ведомстве указали, что в ходе полета летчики ВКС преодолели более десяти тысяч километров. Все международные правила использования воздушного пространства были соблюдены, передает ТАСС.

В октябре сообщалось, что два истребителя дежурных сил британских ВВС вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии в связи с полетом российских Ту-160, выполнявших полет над Норвежским морем в юго-западном направлении.

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