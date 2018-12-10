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Руководство КНДР попало под санкции США

21:29
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

США ужесточили санкции против Северной Кореи

Вашингтон расширил санкции в отношении Пхеньяна. В черный список три гражданина КНДР – все они входят в высшее руководство страной.

Так, под санкциями - вице-маршал Корейской Народной армии Чхве Рён Хэ, министр госбезопасности КНДР Чен Кён Тхэк и директор департамента по пропаганде и агитации Пак Гван Хо, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дальнейшее ужесточение западных санкций в отношении КНДР выглядит несвоевременным, учитывая готовность Пхеньяна к сотрудничеству.

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