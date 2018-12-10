На Украине раскольники пообещали сорвать "объединительный собор"

Изначально сообщалось, что так называемый объединительный церковный собор на Украине пройдет в октябре

Глава украинской неканонической церкви Филарет может сорвать "объединительный собор" по вопросу автокефалии. Об этом в понедельник сообщили украинские СМИ. По данным журналистов, причиной он назвал несогласие с процедурой его проведения.

Раскольники настаивают на исключительно архиерейском соборе и открытом голосовании за главу так называемой единой поместной церкви, а Константинопольский патриархат выступает за участие верующих и обычных священников, а также за тайные выборы.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина.