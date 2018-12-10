Слуцкая ответила на травлю фанатов Загитовой

Ирина Слуцкая назвала лидера в мировом женском одиночном катании

Фанаты стали негативно отзываться о двукратной чемпионке мира и призере Олимпийских игр Ирине Слуцкой после ее слов об итогах финала Гран-при по фигурному катанию.

По словам спортсменки, Елизавета Туктамышева была достойна второго места в соревнованиях одиночниц больше, чем Алина Загитова, а японка Рика Кихира заслужила победу.

На травлю Слуцкая ответила в своем Instagram. "Ну что, дорвались псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее в финале! И она достойный соперник для лидеров", - написала она. Слуцкая также посоветовала неадекватным людям "проваливать куда подальше".

Как сообщал ТВЦ.ru, Алина Загитова перед произвольной программой получила травму.