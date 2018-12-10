Макрон объявил чрезвычайное положение во Франции

Во Франции с середины ноября задержали более четырех тысяч "желтых жилетов"

Во Франции объявляется чрезвычайное экономическое и социальное положение, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В понедельник президент выступил с телеобращением к нации. Глава Республики обещает повысить минимальную оплату труда и снижение некоторых налогов, отмечает ТАСС.

Обратиться напрямую к народу Макрона заставили непрекращающиеся массовые уличные протесты. Днем президент принял представителей профсоюзов. Пока же Париж, как и другие города страны, приходит в себя от тяжелых последствий массовых субботних беспорядков. Несмотря на то, что в выходные полиция арестовала более полутора тысяч погромщиков, виновных продолжают искать.

Ранее СМИ обвинили Россию в якобы причастности России к акциям протестов "желтых жилетов" в Париже. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные утверждения являются клеветой.